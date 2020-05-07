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السيناريوهات المتاحة.. وزير الإعلام يكشف كواليس قرارات الحكومة لمواجهة كورونا

02:57 م الخميس 07 مايو 2020
السيناريوهات المتاحة.. وزير الإعلام يكشف كواليس قرارات الحكومة لمواجهة كورونا

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

كتب- محمد غايات:

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه يتم دراسة الأمر بكافة جوانبه ودراسة السيناريوهات المتاحة قبل إصدار أية قرارات تتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد، وفي النهاية يصدر القرار النهائي.

وأضاف هيكل، خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس: من اللحظة الاولى كنا معتمدين إن المواطن شريك في هذه الأزمة ومهما فعلت الحكومة لن تجدي دون التزام المواطنين فالكل يجب أن يكون حريصا على نفسه وعلى أسرته فالمواطن شريك في هذا.

وطالب وسائل الإعلام، بتنبيه المجتمع بخطورة الأمر حتى لا يتسبب في يضر بالمجتمع ولابد من التركيز على المخاطر والأضرار الاقتصادية التي من الممكن أن يتأثر بها المجتمع.

أسامة هيكل وزارة الإعلام فيروس كورونا الحكومة المصرية

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