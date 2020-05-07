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اليوم.. 3 رحلات لإعادة مصريين عالقين بالإمارات ونيجيريا وعمان

02:49 م الخميس 07 مايو 2020
اليوم.. 3 رحلات لإعادة مصريين عالقين بالإمارات ونيجيريا وعمان

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد
تغادر مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، 3 رحلات طيران دولية إلى 3 وجهات لعودة المصريين العالقين بالخارج نتيجة تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تسير مصر للطيران رحلة إلى دبي على أن تكون العودة إلى مطار القاهرة الدولي، كما تسير شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران رحلتين إلى مسقط ولاجوس على أن تكون العودة إلى مرسى علم لدخول الحجر الصحي لمدة 14 يوم للوقاية من فيروس كورونا.

كانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

مطار القاهرة الدولي فيروس كورونا الرحلات الجوية الإمارات نيجيريا عمان

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