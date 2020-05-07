من أصل 100.. وزير المالية: أنفقنا 40 مليار جنيه لمواجهة كورونا حتى الآن
كتب- محمد غايات:
قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تخصيص 100 مليار جنيه وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وتم انفاق 40 مليار جنيه حتى الآن.
وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: الإيرادات تأثرت سلبًا عقب الأزمة لتوقف عدد من القطاعات منها قطاع الطيران والضرائب المحصلة على التذاكر مع تاجيل سداد بعض المستخقات الضريبية بالإضافة إلى المصروفات.
وتابع وزير المالية: الحكومة حريصة على ألا يتأثر المواطن وبالتالي كل ما كنا ملتزمين يساعدنا في الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية حتى لا يمثل ضغطا على الدولة.
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