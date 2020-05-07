نقيب المحامين: تواصلت مع وزيرة الصحة لتطهير مقرات النقابة
كتب - مصطفى علي:
قال رجائي عطية نقيب المحامين، إنه اتصل بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تطهير مقرات النقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات.
وأوضح عطية في بيان اليوم الخميس، أن الوزيرة وافقت على طلبه، وأصدرت تعليماتها الفورية بإجراء التطهير للمقرات المذكورة.
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