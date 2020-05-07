محذرا من استمرار الوضع.. وزير الاعلام: المواطن شريك للحكومة في إدراة ازمة كورونا

كتب- محمد غايات:

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن قرارات مواجهة فيروس كورونا تاتي بعد مجهودات مضنية تقوم بها الحكومة من اجتماعات ليلا ونهارا تراعي كافة الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف هيكل، خلال موتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: منذ اللحظة الأولى كنا نراهن على وعي المواطن باعتباره شريكا مع الحكومة في إدراة هذه الازمة ومسئولا مسئولية كاملة ولا يجوز تحمل الحكومة فقط لهذه الإجراءات.

وطالب هيكل، المواطنين بضرورة التعاون وتحمل المسئوالية في تلك الفترة الحرجه من تاريخ الوطن بل والعالم أجمع.

وحذر هيكل من أنه إذا استمر الوضع بهذه الدرجة والزيادة في أعداد الإصابات بسبب قلة الوعي واستهار المواطنينن سيتسبب ذلك في فقدان عدد كبير من المواطنين وظائفهم وزيادة معدلات البطالة وقلة النمو.