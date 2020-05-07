أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

محذرا من استمرار الوضع.. وزير الاعلام: المواطن شريك للحكومة في إدراة ازمة كورونا

02:34 م الخميس 07 مايو 2020
محذرا من استمرار الوضع.. وزير الاعلام: المواطن شريك للحكومة في إدراة ازمة كورونا

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

كتب- محمد غايات:

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن قرارات مواجهة فيروس كورونا تاتي بعد مجهودات مضنية تقوم بها الحكومة من اجتماعات ليلا ونهارا تراعي كافة الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف هيكل، خلال موتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: منذ اللحظة الأولى كنا نراهن على وعي المواطن باعتباره شريكا مع الحكومة في إدراة هذه الازمة ومسئولا مسئولية كاملة ولا يجوز تحمل الحكومة فقط لهذه الإجراءات.

وطالب هيكل، المواطنين بضرورة التعاون وتحمل المسئوالية في تلك الفترة الحرجه من تاريخ الوطن بل والعالم أجمع.

وحذر هيكل من أنه إذا استمر الوضع بهذه الدرجة والزيادة في أعداد الإصابات بسبب قلة الوعي واستهار المواطنينن سيتسبب ذلك في فقدان عدد كبير من المواطنين وظائفهم وزيادة معدلات البطالة وقلة النمو.

أسامة هيكل وزارة الاعلام فيروس كورونا الحكومة المصرية

الخبر التالى:

نقيب المحامين: تواصلت مع وزيرة الصحة لتطهير مقرات النقابة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7588

    عدد المصابين

  • 1815

    عدد المتعافين

  • 469

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3755341

    عدد المصابين

  • 1245415

    عدد المتعافين

  • 263831

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس الوزراء: استمرار العمل بنفس إجراءات الحظر حتى نهاية رمضان