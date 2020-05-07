برلمانية تطالب بعدم احتساب درجات العام في المجموع التراكمي لطلبة الطب

كتب- أحمد علي:

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، اقتراحا برغبة لمناقشته في حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم احتساب مجموع درجات هذا العام للسنوات الرابعة والخامسة لبكالريوس كليات الطب في المجموع التراكمي.

وقالت النائبة، في بيان إن قرار اللجنة المشكله من المجلس الأعلى للجامعات عن احتساب سنوات الدراسه الأكلينيكية، الرابعة والخامسه بكليات الطب كسنوات نهائية (بكالوريوس)، أدى إلى قلق الطلاب، حيث إن إعادة تدريس القسم أو التخصص بصورة سريعة لإغلاق الدراسة بسبب فيروس كورونا لا يحقق العدل والمساواة بسبب الأتي:

- التباين في تدريس المواد للسنة الواحدة حيث تقسم الدفعة على عدد المواد فهناك من درس ماده في أول الدراسة بصورة وافية وآخر سيقوم بدراستها بصورة سريعة.

- هناك اختلاف في درجات المواد وبالتالي من درس ماده بصورة وافية عند بدء الدراسه لا يستوي مع من سيقوم بدراستها بصورة سريعة.

- الجزء التطبيقي على المرضى قد يؤثر على سلامه الطلاب والأطباء معًا، ففي ظل جائحة كورونا تصبح المستشفيات بؤرة خطر لأنها أول خط دفاع للمرض وبالتالي في ظل هذه الظروف، مخالطة الطلاب والأساتذة للمرضى قد يؤدي إلى انتشار العدوى.

- هناك العديد من الأقسام تم إغلاقها نتيجه جائحه كورونا والعمل على حالات الطوارئ فقط وعند رفع الحظر و إجراءات التعايش مع المرض تدريجيًا لن تعود الأمور طبيعية.

- في ظل الظروف العالمية من المتوقع أن تظل جائحه كورونا لفترة من الزمن قد تطول وقد تتكرر بصورة أشد وستكون هناك إجراءات استثنائية.

وفي ضوء ذلك اقترحت النائبة، تدريس ما تبقى من المنهج عند عودة الدراسة القيام بامتحان الطلاب وإعلان النتائج، وطالبت بعدم احتساب درجات العام في المجموع التراكمي لتحقيق العدل بين الطلاب.