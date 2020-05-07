متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: لم نصدر أي قرارات بخصوص فتح الكنائس حتى الآن

القاهرة- أ ش أ:

أكد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه لم تصدر أية قرارات أو توصيات بخصوص فتح الكنائس بالنسبة للكنيسة القبطية في مصر حتى الآن.

وقال القس بولس حليم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن أية بيانات صادرة من الكنيسة تنشر على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية ومجلة الكرازة.

وتابع: بالنسبة للبيان المتداول بتنظيم صلوات القداس فهو يخص إحدى كنائسنا في المهجر، لافتا إلى أن كل كنيسة بالخارج تتبع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة التي بها الكنيسة.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، قررت تعليق كافة الأنشطة والصلوات والفاعليات بمختلف الكنائس على مستوى الجمهورية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد انطلاقا من دورها الوطني في حماية كافة المواطنين.

كما قررت الكنيسة السماح بإقامة صلاة الإكليل في الكنائس أو المنازل بحضور ستة أشخاص والأب الكاهن وشماس واحد فقط، فيما سبق وقررت أيضا إقتصار صلاة الجنازة على أسرة المتوفي فقط.