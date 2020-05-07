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"تحديد مواعيد حظر الـ15 يومًا القادمة".. بدء اجتماع الحكومة عبر "فيديو كونفرانس"

11:48 ص الخميس 07 مايو 2020
"تحديد مواعيد حظر الـ15 يومًا القادمة".. بدء اجتماع الحكومة عبر "فيديو كونفرانس"

اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس


القاهرة - (أ ش أ)
بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي -صباح اليوم الخميس- عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ومتابعة تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويناقش مجلس الوزارء، خلال اجتماعه عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي واستمرار عجلة التنمية ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بعدد من المحافظات، مع تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما يتابع المجلس أيضًا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي، إضافة لمناقشة الإجراءات وتحديد التوقيتات التى سيتم تطبيقها والخاصة بحظر تحرك المواطنين والمركبات على الطرق، ومواعيد عمل المحال والمراكز التجارية الأسبوعين المقبلين.

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مجلس الوزراء اجتماع الوزراء مواعيد الحظر

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