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مائل للحرارة على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

09:25 ص الخميس 07 مايو 2020
مائل للحرارة على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الخميس، موضحة أنه مائل للحرارة على القاهرة وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية والشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على أغلب المناطق، بينما الجو سيكون مشمسًا على شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 30 - 17 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية بين 23- 16، وعلى شمال الصعيد بين 32 - 20، وعلى جنوب الصعيد بين 37 - 25 درجة مئوية.

الطقس درجات الحرارة حالة الطقس الارصاد الجوية

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