مائل للحرارة على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الخميس، موضحة أنه مائل للحرارة على القاهرة وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية والشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وأوضحت الهيئة، ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على أغلب المناطق، بينما الجو سيكون مشمسًا على شمال وجنوب الصعيد.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 30 - 17 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية بين 23- 16، وعلى شمال الصعيد بين 32 - 20، وعلى جنوب الصعيد بين 37 - 25 درجة مئوية.
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