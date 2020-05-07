حدث ليلاً| مصر تتحرك دوليا في ملف سد النهضة وسلالة جديدة من كورونا أكثر انتشارا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تحرك دولي.. مصر توجه خطابا لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

قالت وزارة الخارجية في بيان لها، مساء أمس، إن وزير الخارجية سامح شكري وجه خطابا إلى رئاسة مجلس الأمن مؤخراً، وتم تعميمه على أعضاء المجلس بشأن تطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات.

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أسرع انتشارًا.. دراسة تكشف سلالة جديدة من كورونا تجتاح العالم

كشف باحثون في مختبر لوس ألاموس الوطني في الولايات المتحدة، عن تحديد طفرة في الفيروس التاجي يعتقدون أنها سلالة تسبب انتقالا كثيفا للعدوى تجتاح أوروبا والولايات المتحدة، ومع ذلك فإذا كانت الطفرة تجعل الفيروس مختلفاً عن السلالات السابقة، ما يجعل الأشخاص المتعافون عرضة للإصابة مرة أخرى.

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متحدث الحكومة يكشف 4 أمور مبشرة رغم ارتفاع إصابات كورونا

كشف نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن 4 أمور مبشرة حيال أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر، رغم تزايد الإصابات بالفيروس وتوقع ارتفاعها لأكثر من 400 حالة يوميا في الفترة المقبلة.

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موقع إثيوبي ينشر تفاصيل شكوى مصر ضد إثيوبيا بشأن سد النهضة

نشر موقع "إثيوبيا إنسايدر"، أمس الأربعاء، نص الخطاب الذي تقدمت به مصر لمجلس الأمن الدولي ضد إثيوبيا، بسبب عزم الأخيرة المضي قدما في خططها لملء سد النهضة.

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قبل أيام من تحويلها لـ"عزل".. حركة تغييرات بمستشفيات الحميات (مستندات)

أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حركة تغييرات بمستشفيات الحميات وعلى رأسها "إمبابة والعباسية"، قبل أيام من تحويلها إلى مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد.

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الحكومة: نتوقع زيادة إصابات كورونا لأكثر من 400 حالة يوميا- فيديو

توقع نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ارتفاع معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 400 حالة إصابة يوميا.

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12 حالة كورونا بين التمريض.. ماذا حدث في مستشفى كرموز "العمال"؟

أكدت مصادر طبية متفرقة إصابة 12 من طاقم تمريض وحدة العناية بمستشفى كرموز "العمال" للتأمين الصحي في الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد، فيما شهدت أروقة المستشفى حالة من الجدل بين بعض العاملين والإدارة حول الإجراءات المتخذة لحمايتهم.

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بومبيو يرحب بمنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة الكاظمي

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس بتصويت البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

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إصابتان إضافيتان بكورونا في الصين ولا وفيات

سجلت الصين حالتي إصابة إضافيتين بفيروس كورونا مع عدم تسجيل أي وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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إصابة المتحدث باسم رئيس البرازيل بفيروس "كورونا"

أعلن مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو أن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو‭ ‬دو ريجو باروس بفيروس كورونا المستجد.

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