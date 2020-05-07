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وزيرة الصحة تقرر تعيين "بيتر وجيه" مديرًا لحميات العباسية

02:48 ص الخميس 07 مايو 2020
وزيرة الصحة تقرر تعيين "بيتر وجيه" مديرًا لحميات العباسية

بيتر وجيه

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يوم الأربعاء، قرارا بتعيين الدكتور بيتر توفيق وجيه، أخصائي طب بشري بمعهد ناصر، للقيام بأعمال مدير مستشفى حميات العباسية.

ونص القرار على تكليف الدكتور بيتر وجيه لمدة 3 أشهر خلفا للدكتور أحمد عبدالفتاح.

وسبق أن عمل وجيه نائبا لمدير معهد ناصر للأقسام الحرجة والطوارئ، ومديرا لمستشفى السلام التابع لمنظومة التأمين الصحي الجديد في بورسعيد.​

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بيتر وجيه مستشفى حميات العباسية وزيرة الصحة

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