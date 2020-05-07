كورونا في 24 ساعة| مصر تقترب من رقم قياسي.. ودولة تعلن تعافي 97% من مصابيها

كتب- محمد نصار:

شهدت مصر والعالم، عددًا من الأحداث المهمة المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار، إعلان وزارة الصحة والسكان، تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 17 حالة جديدة.

وأعلنت أيسلندا تعافي ٩٧% من المصابين بمرض (كوفيد-١٩) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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