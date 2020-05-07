اليوم.. سهرة خاصة مع الفنان لطفي بوشناق بصالون القاهرة الثقافي الدولي
كتب- محمد عاطف
ينظم صالون القاهرة الثقافي الدولي، في العاشرة مساء اليوم الخميس 14 رمضان، سهرة موسيقية خاصة للفنان التونسي لطفي بوشناق، من خلال البث المباشر عبر صفحتي الصالون ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ويأتي ذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، والتي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الارتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.
ويدير الأمسية الشاعر والإعلامي محمد حميدة، والفنانة التشكيلية مها السباعي، من سوريا، وتستمر الأمسية لمدة 80 دقيقة على جزئين عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وتأتي الأمسية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وضمن الأنشطة التي تقدمها الهيئة عبر الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
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