"مستقبل وطن" يطلق قوافل غذائية بالمحافظات لدعم الأكثر احتياجًا ضمن "حياة كريمة"

كتبت- ميرا إبراهيم:

يواصل حزب مستقبل وطن من خلال مختلف أماناته في المحافظات على مستوى الجمهورية توزيع مراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد الحزب، أن ما يقوم به يأتي انطلاقًا من مسئوليته المجتمعية تجاه الدولة، وإيمانًا بالدور المجتمعي للحزب في مساندة الحكومة والتلاحم الدائم مع المواطنين ورفع المعاناة عنهم وتقديم يد المساعدة.

مطروح

جاءت البداية من محافظة مطروح، حيث واصلت أمانة الحزب توزيع الدفعة الثانية لعدد 3000 شنطة مواد غذائية من إجمالي الـ70 ألف شنطة، بمركز مطروح.

أسوان

وزعت أمانة الحزب بالمحافظة 750 كرتونة مواد غذائية بقرى عزب الكفور وعزب وقرى إقليت مركز كوم إمبو.

الإسماعيلية

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فاعليات مبادرة "حياه كريمة" بتوزيع عدد من كراتين المواد الغذائية، للأسر الأكثر احتياجا، وتم توزيع 200 كرتونة بقسم أول بمدينة الإسماعيلية، و300 لقسم ثانِ، و200 لقسم ثالث، و200 لمركز أبوصوير.

القليوبية

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، توزيع كرتونة مواد غذائية تحتوي على 15 كجم، من كافة المواد الغذائية الجافة على الأسر الأكثر احتياجا وتوصيلها لمنازل المستحقين وفقًا لكشوف تم إعدادها على أرض الواقع ضمانا لوصول المساعدات إلي مستحقيها الفعليين.



دمياط

تم توزيع الدفعة الأولى المخصصة للتوزيع من المرحلة الثانية على أمناء المراكز والأقسام والمدن من أجل توزيعها بالتعاون مع هيئات مكاتبهم وباتباع القواعد المتفق عليها في التوزيع ولاقت المرحلة الأولى رضا المواطنين وثنائهم على مبادرة الحزب والتي لمسوا فيها إنكار الذات من المتطوعين تطبيقًا لمبادئ الحزب.

الدقهلية

تم توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية، كمرحلة ثانية على الأسر الأكثر احتياجا في 6 مراكز شملت 24 قرية بمراكز المحافظة، وذلك بقسم ومركز ميت غمر والسنبلاوين وتمى الإمديد ودكرنس وشربين.

الوادي الجديد

وزعت أمانة الحزب بالمحافظة، كميات كبيرة من المواد التموينية والمساعدات العينية لأسر العمالة غير المنتظمة والأكثر احتياجًا والأولي بالرعاية في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم توزيع 750 شنطة تحتوي على مواد تموينية وسلع غذائية على الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا والحالات الإنسانية والمرضية وأسر العمالة غير المنتظمة في 11 قرية بمركز الداخلة، تزامنا مع شهر رمضان المعظم، تحت رعاية النائب جمال آدم، أمين الحزب في المحافظة.

الجيزة

تم توزيع 30 ألف كرتونة مساعدات غذائية على قرى مركز كرداسة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

جنوب سيناء

انطلقت أولى فعاليات مبادرة حياه كريمة - لشعب عظيم التي ينظمها حزب مستقبل وطن، بمحافظة جنوب سيناء، حيث وزع حزب مستقبل وطن بمدن شرم الشيخ ودهب وطور سيناء ورأس سدر وأبو زنيمة وسانت كاترين، وطابا، وأبو رديس، ونويبع، بعض المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا، وذلك ضمن مبادرة الحزب للتخفيف عن كاهل المواطن، خلال شهر رمضان المبارك واستكمالا للدور المجتمعي للحزب في رعاية الغير قادرين، تحت رعاية جيفارا محمد الجافي أمين الحزب بالمحافظة.

كفرالشيخ

وزعت أمانة الحزب بالمحافظة، عددًا كبيرًا من كراتين المواد الغذائية ببندر كفر الشيخ، على الأسر الأكثر احتياجًا، والفئات المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

البحيرة

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، المرحلة الثانية من توزيع السلع الأساسية "كراتين وشنط رمضان" على القرى والمراكز والمدن بنطاق المحافظة، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى التي تضمنت القرى الأكثر احتياجاً، وكانت قبل انطلاقة شهر رمضان الكريم.

أسيوط

أطلقت أمانة الحزب بأسيوط المرحلة الثانية لحياة كريمة بإجمالي عدد يتجاوز 100 سيارة نقل محملة بشنط المواد الغذائية واللحوم لتوزيعها على القري الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة المختلفة بإجمالي عدد 60 ألف شنطة رمضانية وما يزيد عن 20 طنًا لحوم.

المنيا

واصلت أمانة الحزب بمحافظة المنيا، تنفيذ المرحلة الثانية من عمليات توزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم".

وشهدت هذه المرحلة توزيع 30000 ألف كرتونة وشنطة مواد غذائية، على جميع المراكز والأقسام بالمحافظة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع.

الأقصر

بدأت امانة الحزب بالأقصر في توزيع نحو 10 آلاف شنطة مواد غذائية على الأسر المستحقة بقرى وأحياء مدن المحافظة وبدأت خطة التوزيع بمدينة الطود وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها امانة الحزب بالمحافظة لتوزيع 50 ألف شنطة مواد غذائية على المستحقين.

الفيوم

تم توزيع كراتين رمضان وزن 15 كجم من السلع الغذائية الجافة وشنطة من المواد الغذائية وذلك بمنطقة قحافة ببندر أول الفيوم وذلك تحت إشراف أمانة تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية وبمشاركة أمين الحزب ببندر أول وأمناء التنظيم والشباب والعضوية لبندر أول الفيوم.

البحر الأحمر

تم تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وأيضاً المساهمة في توزيع السلع الغذائية بالقرى والمراكز في المحافظات على الفئات والأسرة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.