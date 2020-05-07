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طلب إحاطة بشأن وجود عدة أزمات داخل مستشفى الجلاء

01:02 ص الخميس 07 مايو 2020
طلب إحاطة بشأن وجود عدة أزمات داخل مستشفى الجلاء

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والصحة بشأن وجود عدة أزمات داخل مستشفى الجلاء التعليمي للولادة.

وأكدت فايقة فهيم، في طلبها، وجود عدد من الأزمات داخل مستشفى الجلاء التعليمي للولادة مما يؤثر بالسلب على سلامة سير العمل بها ويؤثر بشكل مباشر على المواطن المستحق الخدمة بها وخطورة هذا الأمر لما للمستشفى من وضع حساس في خدمة المجتمع كونها المعنية بعمليات الولادة المجانية والمدعمة لغير القادرين.

وتابعت: من ضمن تلك المشكلات عدم وجود أطباء تخدير نواب لإنهاء تعاقدهم مع المستشفى لعدم وجود موارد مالية بالصناديق الخاصة، وامتناع بعض أطباء التخدير الاستشاريين من العمل بشكل مستمر وتراخي الإدارة معهم مما أدى إلى نقص العمليات داخل المستشفى ومحدوديتها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى معاناة العديد من العاملين بالمستشفى من تأخير تثبيتهم حيث يتوافر بها العديد من العاملين بعقود مؤقتة وخلافه مما يؤثر على وضعهم واستقرار أسرهم.

مجلس النواب طلب إحاطة مستشفى الجلاء مجلس الوزراء

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