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وزيرة الصحة تُعين مديرا جديدا لمستشفى حميات إمبابة

12:35 ص الخميس 07 مايو 2020
وزيرة الصحة تُعين مديرا جديدا لمستشفى حميات إمبابة

الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قرارا اليوم، بتكليف الدكتور باسم السيد عيسى للعمل قائما بأعمال عميد المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة ومدير مستشفى حميات إمبابة.

ونص القرار على تكليف الدكتور باسم السيد لمدة 3 أشهر خلفا للدكتور محمود خليل.

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وزيرة الصحة هالة زايد حميات امبابة

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