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نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن تعافيه من كورونا: "هروح بعد غياب 98 يومًا"

11:05 م الأربعاء 06 مايو 2020
نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن تعافيه من كورونا: "هروح بعد غياب 98 يومًا"

الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفي النجيلة

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة بمطروح، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، بعد إصابته الشهر الماضي أثناء عمله.

وقال علام، عبر حسابه على فيسبوك ،اليوم الأربعاء: "نتيجة العينة الثانية سلبي، إن شاء الله بكرا هروح طنطا بعد غياب 98 يومًا منزلتش فيهم غير 48 ساعة بس".

كان علام أعلن يوم 22 أبريل، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، أثناء عمله بمستشفى النجيلة، أول مستشفى مخصص للعزل في مصر.

وحينها قال علام: "اتشخصت كوفيد ١٩ إيجابي من يوم 6-4، وكنت عارف من أول يوم إني مُعرض لكده وراضي ده شغلي وأنا مش زعلان ولا كنت خايف والحمد لله هتكمل على خير وحالتي اتحسنت كتير وإن شاء الله قريب أتحول سلبي وأروح".

مستشفى النجيلة محمد علام فيروس كورونا

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