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برلمانية: القوات المسلحة عازمة على اقتلاع جذور الإرهاب والثأر للشهداء

10:46 م الأربعاء 06 مايو 2020
برلمانية: القوات المسلحة عازمة على اقتلاع جذور الإرهاب والثأر للشهداء

مقتل 126 تكفيريًا، وتنفيذ 22 مداهمة

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ببيان القوات المسلحة بشأن إعلان مقتل 126 تكفيريًا، وتنفيذ 22 مداهمة، و16عملية نوعية، في إطار جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب من منطقة سيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية وتطهيرها من هؤلاء الجبناء.

وأضافت مايسة عطوة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة حققت نجاحات متتالية وضربات مستمرة لهؤلاء الإرهابيين، وأخذت بالثأر لشهداء حادث بئر العبد، والتأكيد على أن القوات المسلحة لن تفرط في دماء أبنائها وأن تلك العمليات الخسيسة ستتحول لنقاط قوة للجيش المصري لاستكمال جهوده للقضاء على الإرهاب.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن توفير الأمن والأمان للشعب المصري أولوية كبيرة للرئيس السيسي والقوات المسلحة، وقريبا سيتم إعلان تطهير شمال سيناء من الإرهاب.

عمليات سيناء مطاردة التكفيريين مايسة عطوة الجيش المصري

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