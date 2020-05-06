مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات تقل 466 من المصريين العالقين بالكويت

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، وصول 3 رحلات استثنائية، سيرتها الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالكويت، بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وقالت مصادر بالمطار، إن الرحلة رقم 1409 للخطوط الكويتية وصل على متنها 195 راكبًا، وبعد إجراء الكشف الطبي عليهم تم نقلهم من خلال عدة أتوبيسات إلى المدينة الجامعية الخاصة بجامعة الأزهر.

كما وصلت أيضًا رحلة طيران الجزيرة رقم 1731 في تمام الساعة 17:15 وعلي متنها 154 راكبًا.

وأضافت المصادر، أنه تم اختتام رحلات اليوم بوصول رحلة الخطوط الكويتية رقم 1411 حيث وصلت مطار القاهرة في تمام الساعة 19:15 وعلى متنها 117 راكبًا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي بالمطار بإجراء اختبارات فيروس كورونا عليهم داخل صالة الوصول، كما تم تخصيص حجر صحي لعزلهم لمدة 14 يومًا، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.