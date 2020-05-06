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تحالف الأحزاب المصرية يشيد بمسلسل الاختيار

10:22 م الأربعاء 06 مايو 2020
تحالف الأحزاب المصرية يشيد بمسلسل الاختيار

تحالف الأحزاب المصرية يشيد بمسلسل الاختيار

كتب- محمد نصار:

أشاد المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب السياسية المصرية، بمسلسل الاختيار، الذي يحاكي بطولات الشهيد أحمد المنسي.

وأكد المكتب التنفيذي، خلال اجتماع، اليوم الأربعاء، أن مسلسل الاختيار من أهم الأعمال الفنية التي جسدت تضحيات أحد أبطال القوات المسلحة، كما أظهرت للشباب ما يقوم به الجيش من تضحيات لأجل الوطن.

وأشار إلى أن عقيدة المنسي جعلت منه أسطورة وبطل، أما عشماوي فهو مثال للخيانة وإرهابي يمثل الجماعات الإرهابيه والتكفيرية.

وطالب الكاتب الصحفي محمود نفادي، المتحدث الإعلامي باسم تحالف الأحزاب السياسية المصرية، بضرورة زيادة إنتاج الأعمال الفنية مثل مسلسل الاختيار، وتجسيد العديد من الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تراب هذا الوطن.

ووجه أعضاء المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب، الشكر لأسرة المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة وكوكبة من النجوم.​

مسلسل الاختيار الأحزاب السياسية المصرية أحمد المنسي القوات المسلحة

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