"تحالف الأحزاب المصرية" يشيد بدور الإعلام في توعية المواطنين بفيروس كورونا

كتب- محمد نصار:



أشاد المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بدور الإعلام في مساندة الدولة وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا .



وأكد تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن الإعلام لعب دورًا هامًا في توعية المجتمع المصري بخطورة فيروس كورونا، مشيدًا بدور الأحزاب المصرية وتوحيدها بالشارع والمشاركة المجتمعية .



وشدد كمال الدين حسين، رئيس حزب الريادة، على أن الحكومة قامت بدور كبير في مواجهة فيروس كورونا وإدارة الأزمة بنجاح، في الوقت الذي تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية.



ودعا رؤساء الأحزاب المصرية، إلى مساندة القوات المسلحة والشرطة ومساندة الحكومة والتحالف مع جميع قرارات الرئيس السيسي.