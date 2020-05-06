"البحوث الفلكية" يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال غدًا

كتب- يوسف عفيفي:



قال الدكتور جاد الفاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ما أثير لدى البعض بتعرض البلاد لزلزال غدًا الخميس، غير صحيح، مؤكدًا: مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة.



وشدد القاضي، لمصراوي، اليوم الأربعاء، على أنه لا توجد أي معلومة تفيد باحتمال وقوع زلزال: ليس لدينا أي بيانات بذلك.



وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: عمومًا يحدث يوميًا زلازل.. لكن قوتها أقل مما أن يشعر به المواطن فلا نعلن عنها.