"البحوث الفلكية" يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال غدًا
كتب- يوسف عفيفي:
قال الدكتور جاد الفاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ما أثير لدى البعض بتعرض البلاد لزلزال غدًا الخميس، غير صحيح، مؤكدًا: مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة.
وشدد القاضي، لمصراوي، اليوم الأربعاء، على أنه لا توجد أي معلومة تفيد باحتمال وقوع زلزال: ليس لدينا أي بيانات بذلك.
وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: عمومًا يحدث يوميًا زلازل.. لكن قوتها أقل مما أن يشعر به المواطن فلا نعلن عنها.
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