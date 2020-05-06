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رئيس الإنجيلية: نتحد مع العالم في الصلاة من أجل رفع الوباء عن البشرية

08:51 م الأربعاء 06 مايو 2020
رئيس الإنجيلية: نتحد مع العالم في الصلاة من أجل رفع الوباء عن البشرية

رئيس الطائفة الإنجيلية

كتب- مصطفى علي:

قررت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر المشاركة في مبادرة "صلِّ بلغتك" للصلاة والصوم من المنزل، من أجل رفع الوباء عن البشرية كلها، وجاء ذلك بناءً على دعوة "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" للفاتيكان والأزهر الشريف.

وقال رئيس الإنجيلية، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر: "نطلب من جميعِ كنائسِنا دعوة كل الشعبِ الإنجيلي لتخصيصِ يوم الخميس 14 مايو لنتحد مع العالم كله للصلاة والصوم من المنزل لطلب لتدخل الإلهي ورفع الوباء عن البشرية، حتى نجتازَ معَ كلِّ إخوتِنا في الإنسانيةِ هذهِ الأزمةَ".​

رئيس الطائفة الإنجيلية اللجنة العليا للأخوة الإنسانية الأزهر الشريف الفاتيكان

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