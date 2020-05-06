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غدًا.. 3 رحلات لإعادة مصريين عالقين بالإمارات ونيجيريا وعمان

07:31 م الأربعاء 06 مايو 2020
غدًا.. 3 رحلات لإعادة مصريين عالقين بالإمارات ونيجيريا وعمان

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تغادر مطار القاهرة الدولي غدا الخميس، 3 رحلات طيران دولية إلى ثلاث وجهات لعودة المصريين العالقين بالخارج نتيجة تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تسير مصر للطيران رحلة إلى دبي على أن تكون العودة إلى مطار القاهرة الدولي، كما تسير شركة "أير كايرو" التابعة لوزارة الطيران رحلتين إلى مسقط ولاجوس على أن تكون العودة إلى مرسى علم لدخول الحجر الصحي لمدة 14 يوما للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.​

مطار القاهرة الدولي الإمارات نيجيريا عمان فيروس كورونا

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