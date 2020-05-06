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غدًا.. "هيئة الكتاب" تستعيد ذكريات "الفخراني" مع جمهور المعرض

07:30 م الأربعاء 06 مايو 2020
غدًا.. "هيئة الكتاب" تستعيد ذكريات "الفخراني" مع جمهور المعرض

"هيئة الكتاب" تستعيد ذكريات "الفخراني"

كتب- محمد عاطف:

تبث الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، عبر قناتها على يوتيوب، في التاسعة من مساء غد الخميس، لقاءً نادرًا للفنان القدير يحيى الفخراني؛ مع جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1994 .

وتتيح الهيئة أرشيفها الإبداعي المرئي والمطبوع لجمهور الثقافة ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، والتي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الملائمة للإجراءات الاحترازية للحكومة المصرية في مواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته.

وأتاحت هيئة الكتاب أكثر من 130 عنوانًا بين إصداراتها المتنوعة لجمهور الكتاب؛ للإطلاع والتحميل عبر بوابة وزارة الثقافة المصرية، فيما بدأت قبل أيام تفعيل صالون القاهرة الثقافي الدولي "أون لاين" عبر صفحته على موقع فيسبوك.

هيئة الكتاب يحيى الفخراني

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