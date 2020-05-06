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"الاستغاثات الطبية" تحذر من استغلال صور أطفال مرضى لجمع تبرعات

05:20 م الأربعاء 06 مايو 2020
"الاستغاثات الطبية" تحذر من استغلال صور أطفال مرضى لجمع تبرعات

"الاستغاثات الطبية" تحذر من استغلال صور أطفال مرضى

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة رصدت عددًا من المنشورات الكاذبة على صفحات التواصل الاجتماعي تهدف إلى استغلال صور لأطفال مرضى، وجمع مبالغ مالية للمساعدة في إجراء عمليات جراحية وجارِ التعامل معها قانونيًا.

وأشار المصري، في تقرير، استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، تناشد جميع المواطنين بالتأكد أولاً من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات؛ وإرسال أي منشور يهدف إلى جمع أموال استغاثات طبية إلى الجهات الحكومية المختصة.

الاستغاثات الطبية جمع التبرعات

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