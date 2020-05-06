محافظ القاهرة يتفقد أعمال التشغيل التجريبي لمجزر 15 مايو نصف الآلي

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، التشغيل التجريبي لمجزر 15 مايو نصف الآلي بعد تطويره واستكمال الأعمال به بتكلفة 115 مليون جنيه تمهيدًا لافتتاحه .

وقال عبدالعال، إن مجزر 15 مايو هو ثاني مجزر بالمنطقة الجنوبية وسيؤدي افتتاحه إلى تخفيف الضغط على مجزر البساتين والذي يعد من أكبر المجازر الموجودة بمصر وتتوافر به كافة الخدمات .

وأشار إلى أن مجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم مبنى إداري وعنبرين لذبح العجول والضأن ومظلتي انتظار الضأن والعجول للذبح .

كما يضم المجزر خطا لإنتاج الأغنام وخطا لإنتاج الأبقار ويستوعب 1500 رأس يوميًا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف ومحطة كهرباء وخزان للمياه سعة 1000 لتر وشبكة للحريق طبقًا للمواصفات القياسية وثلاجات لحفظ اللحوم ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية، ومزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.

وسيخدم مجزر 15 مايو بعد افتتاحه أحياء طرة والمعصرة وحلوان ومايو والتبين إلى جانب مجزر البساتين الذي يخدم أحياء المعادي والبساتين والمقطم ومصر القديمة ودار السلام والخليفة والسيدة زينب