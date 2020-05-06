برلمانية تحذر الطلاب من نقل أو شراء الأبحاث البديلة لاختبارات نهاية العام

كتبت- ميرا إبراهيم:

حذرت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، الطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، من الاعتماد على نقل الأبحاث المطلوبة من بعضهم أو شرائها من المكاتب.

وأكدت إيناس، في بيان، اليوم الأربعاء، أن وزارة التربية والتعليم لديها إمكانيات لكشف الأبحاث المشابهة أو المنقولة سيتم تفعيلها، بما يعرض الطلاب الذين لم يجروا البحث بأنفسهم للرسوب.

وطالبت النائبة، الجهات المعنية بالتدخل المباشر ضد المكتبات التي تعرض عمل الأبحاث، وكذلك المعلمين الذين يقومون بها بمقابل مادي، واتخاذ إجراءات قانونية بشأنهم.

وتابعت: لابد لأولياء الأمور أن ينتبهوا إلى ضرورة قيام الطالب بنفسه بإجراء البحث حتى يضمن عدم تعرضه لعقاب.