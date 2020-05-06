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رئيس الطائفة الإنجيلية: السماح بعقد الأفراح في المنازل أو الكنائس بـ 6 أفراد فقط

03:26 م الأربعاء 06 مايو 2020
رئيس الطائفة الإنجيلية: السماح بعقد الأفراح في المنازل أو الكنائس بـ 6 أفراد فقط

القس إندريه زكي

كتب- مصطفى علي:

وجه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس إندريه زكي الشكر الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراراتِهِ ومواقفِهِ إزاءَ أزمةِ تفشِّي فيروس كورونا والدور الذى لعبته الحكومة المصرية بكافَّةِ وزاراتِها، وما اتخذَتْه منْ إجراءاتٍ وقراراتٍ تعكسُ مدى الاهتمامِ بالمواطنِ المصريِّ، ووضعَ صحتِهِ وسلامتِهِ فوقَ كلِّ اعتبارْ.

كما وجه الدكتور القس إندريه زكي -خلال ترؤسه اجتماع المجلسُ المليُّ الإنجيليُّ ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ عبرَ وسائلِ التواصلِ الإليكترونيّ- الشكر إلى لجميع المذاهب الإنجيلية وكافة الكنائس على الالتزام الكامل بالتعليمات وتعليق كافةِ الأنشطة خلال الاحتفال بعيد القيامة دونَ استثناءٍ، والالتزام باتخاذ الإجراءاتٍ الاحترازية اللازمة.

وأكد المجلى الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية السماح بعقد الأفراح في المنازل أو الكنائس على ألا يتجاوز الحضور 6 أفراد من الأسرتين فقط، إلى جانب راعي الكنيسة والمرنم، وذلك حفاظًا على الأرواح، والتزامًا بالمحاذير والإرشاداتِ التي أصدرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

كما أكد المجلس أنه فيما يخص الجنازاتِ يقتصر الحضور فقط على أسرةِ المتوفَّى، لجميع الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية، وذلك لحينِ استقرارِ الأوضاع.

ونوه الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر متابعة حالة راعي كنيسة المسيح وعائلته، كما أكد على أهمية متابعة السادة رؤساء المذاهب حالة كافة كنائس الطائفة الإنجيلية في مصر.​

إندريه زكي الطائفة الإنجيلية الكنائس السيسي فيروس كورونا

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