نقيب المنشدين يدعو قراء مصر لإقامة سرادق عزاء للشيخ الطبلاوي على "سوشيال ميديا"

كتب - محمود مصطفى:

طالب الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، قراء جمهورية مصر العربية، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، على صفحاتهم الشخصية، اليوم وغدا، تكريما للشيخ محمد محمود الطبلاوي.

وقال التهامي في فيديو بثه على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، الأربعاء،" يعز علينا أن تكون صلاة الجنازة على مولانا الشيخ محمد الطبلاوي في الشارع، لغلق المساجد للدواعي الاحترازية التي تمر بها البلاد، ولن يكون هناك سماح بإقامة واجب العزاء في سرادق أو أي دار مناسبات".

وتابع التهامي:" أرجو من جميع مشايخنا وإخواني القراء أن يقوموا بتلاوة القرآن اليوم وغداً علي صفحاتهم الخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي، من بعد صلاة العشاء والدعاء، ومشاركتنا جميعاً لعمل عزاء يليق بقيمة وقامة نقيب القراء، مولانا الشيخ محمد محمود الطبلاوي رحمه الله وتقبل الله منا ومنكم واجب العزاء".

وشيعت ظهر الثلاثاء جنازة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، من مقابر الأسرة بالبساتين، بحضور أسرته وبعض أقاربه، وأعضاء بنقابة القراء.

وتوفي مساء الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، بمسقط رأسه بقرية صفط جدا بمركز تلا بمحافظة المنوفية، عن يناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.