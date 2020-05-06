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الأوقاف تذيع تلاوات قرآنية للشيخ الطبلاوي على "فيسبوك ويوتيوب"

02:33 م الأربعاء 06 مايو 2020
الأوقاف تذيع تلاوات قرآنية للشيخ الطبلاوي على "فيسبوك ويوتيوب"

الشيخ الطبلاوي

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، إذاعة تلاوة قرآنية للشيخ محمود الطبلاوي رحمه الله، على قناتها بموقع "يوتيوب" وصفحتيها على "فيسبوك" و "وعي".

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء،:" في وداع الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء ومحفظي القرآن الكريم تذيع الوزارة اليوم، تلاوة قرآنية مباركة بصوته العذب الشجي، الذي طالما احتل مكانة في قلوب وعقول محبيه، وكان مقصدًا لجميع المسلمين ، عبر قناتها على يوتيوب وصفحتها الرسمية على فيسبوك وصفحة وعي".

ودعت وزارة الأوقاف، المولى عز وجل، أن يغفر الله لللشيخ محمد محمود الطبلاوي ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل القرآن شفيعًا له يوم القيامة.

وشيعت ظهر الأربعاء، جنازة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، من مقابر الأسرة بالبساتين، بعد أن وافته المنية، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.

الشيخ الطبلاوي وزارة الأوقاف

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