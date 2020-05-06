هنوفر للطلاب تأمين مش موجود في البيت.. وزير التعليم يعلن ملامح امتحانات الثانوية والدبلومات

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تتم مناقشة تلك الخطة في اجتماع مجلس الوزراء غدًا الخميس، على أن يتم إعلانها للمواطنين يوم 15 مايو الجاري؛ حيث إنه من المقرر أن تُجرى الامتحانات يوم 7 يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الأربعاء، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

وأوضح شوقي أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة يبلغ 660 ألف طالب، وأكثر منهم بقليل بالدبلومات الفنية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ردًّا على سؤال للنائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن خطة الدولة لإجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية وسط مخاوف انتشار فيروس كورونا، أن الدولة وضعت عددًا من الضوابط الجادة التي تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل مَن يُشارك في هذه العملية.

ولفت شوقي إلى أن عدد الطلاب في كل لجنة لن يتجاوز 14 طالبًا، وأنه تقرر زيادة عدد اللجان بنسبة 60%؛ لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن كل اللجان ستكون في مقرات تابعة للتربية والتعليم، وأنها لن تكون في مراكز الشباب أو أي أماكن تتبع وزارات أو هيئات أو جهات أخرى؛ لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب، موضحًا أن تكلفة التأمين العادي الذي يحدث كل عام تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه.

وبشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، فقد أكد الدكتور طارق شوقى أنه سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المختلفة، وأنه سيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميًّا قبل وبعد الامتحانات، كما أنه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلًا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أي حالات اشتباه.

وحول مطالبات البعض بإلغاء امتحانات الثانوية العامة أو تأجيلها، قال: هذا سيكون له عواقب وخيمة، أما الحديث عن استبدال اختبارات قدرات بالامتحانات فهذا "كلام هزلى وكلام فاضي".

وأشار شوقي إلى أن البعض متخوف من إجراء الامتحانات في اللجان، قائلًا: "هناك عام دراسي سيبدأ في سبتمبر المقبل، والناس دي طول النهار في المول والمترو والميكروباص.. إحنا هنوفر للطلاب تأمين مش موجود في البيت، المهم مايحضرش الأهالي مع الطلاب ويتكدسوا أمام اللجان".