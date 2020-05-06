جثمان الشيخ الطبلاوي يصل مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالبساتين
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
كتب - محمود مصطفى:
وصل ظهر الأربعاء، جثمان الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر والعالم الإسلامي، إلى مقابر عائلة الطبلاوي بالبساتين.
وكان في انتظار جثمان الشيخ الطبلاوي لدى وصوله مقابر الأسرة، عددا من أقاربه، وبعض أعضاء نقابة القراء.
ورحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز ال86 عاما.
وولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء في مصر، في 14 نوفمبر 1934 بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.
وقرر وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، على أحد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
7201
عدد المصابين
-
1730
عدد المتعافين
-
452
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3607469
عدد المصابين
-
1175722
عدد المتعافين
-
252301
عدد الوفيات
إعلان