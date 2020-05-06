"الإياتا": خطر انتقال فيروس كورونا على متن الطائرات منخفض

كتب- محمد عبيد:

دعا الكساندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، ركاب الطائرات إلى ارتداء أغطية الوجه أثناء وجودهم على متن الطائرات كجزء مهم لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك كإجراء مؤقت يتم تنفيذه عندما يعود الركاب إلى السفر جوًا خلال الفترة المقبلة، ومنح الركاب الثقة للصعود إلى الطائرات مرة ثانية.

وطالب الكساندر في بيان رسمي لـ"الإياتا"، الجميع باتخاذ تدابير بشكل مؤقت للحفاظ على الركاب والأطقم لحين زوال فيروس كورونا، ومنها فحص درجة حرارة الركاب داخل صالات السفر والوصول وعمال المطارات بصفة مستمرة، وتقليل عمليات الاتصال بين الركاب وكذلك مع أطقم الرحلات، وتقييد الحركة داخل الطائرة أثناء الرحلة، تنظيف أكثر وأعمق للطائرة فور هبوطها بالمطار ونزول الركاب منها، ووضع إجراءات مبسطة اثناء الرحلة الجوية تقلل من حركة الطاقم والتفاعل مع الركاب منذ الإقلاع وحتى الوصول.

وطالب رئيس "الاياتا"، بإجراء اختبار COVID-19 كإجراء مؤقت عند توفره على نطاق واسع داخل المطارات، كضمان للسماح للراكب بدخول البلد والتأكد من عدم حمله للفيروس.

واكد "الكساندر"، أنه لا يوصي بتقييد استخدام "المقعد الأوسط"، فارغًا لخلق مسافات بين الركاب أثناء السفر على متن الطائرات كإجراء احترازي زائد، قائلا: "تشير التقارير إلى أن خطر انتقال الفيروس على متن الطائرة منخفض، وسيقلل ارتداء القناع من قبل الركاب والطاقم من مخاطر الإصابة القليلة".