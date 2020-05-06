أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

"التعليم": هؤلاء يحصدون صفرًا في الفصل الدراسي الثاني

12:06 م الأربعاء 06 مايو 2020
"التعليم": هؤلاء يحصدون صفرًا في الفصل الدراسي الثاني

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عقد امتحانات تكميلية ودور ثانٍ لفئة محددة من الطلاب بجميع صفوف النقل.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، باعتبار نتيجة الطالب الذي لم يقدم المشروع البحثي صفرًا في الفصل الدراسي الثاني للمواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، وفي ضوء مجموع درجات الفصلين، يعقد امتحان دور ثانٍ في جميع المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، وذلك في ما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عقد اختبار تحريري تكميلي للطالب الذي تغيب عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر قهري، وذلك بالتزامن مع امتحان شهادة الثانوية العامة أو بعدها وَفق ما يقرره مدير مديرية التربية والتعليم.

اقرأ أيضًا:

إفادة وفرقة خماسية.. إعلان جديد من التعليم بشأن مشروع البحث للطلاب

حصر أصحاب المشروعات المتشابهة.. التعليم تكشف معايير تقييم أبحاث الطلاب

وزارة التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني امتحانات تكميلية

الخبر التالى:

"الإياتا": خطر انتقال فيروس كورونا على متن الطائرات منخفض

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان