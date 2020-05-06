"التعليم": هؤلاء يحصدون صفرًا في الفصل الدراسي الثاني

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عقد امتحانات تكميلية ودور ثانٍ لفئة محددة من الطلاب بجميع صفوف النقل.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، باعتبار نتيجة الطالب الذي لم يقدم المشروع البحثي صفرًا في الفصل الدراسي الثاني للمواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، وفي ضوء مجموع درجات الفصلين، يعقد امتحان دور ثانٍ في جميع المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، وذلك في ما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عقد اختبار تحريري تكميلي للطالب الذي تغيب عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر قهري، وذلك بالتزامن مع امتحان شهادة الثانوية العامة أو بعدها وَفق ما يقرره مدير مديرية التربية والتعليم.

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