أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

تجمع أقارب الشيخ الطبلاوي أمام المقابر انتظارا لوصول الجثمان

12:04 م الأربعاء 06 مايو 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب - محمود مصطفى:

تجمع قبل قليل، بعض أقارب الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء مصر والعالم الإسلامي أمام مقابر عائلة الطبلاوي بالأباجية بسيدي عمر، في انتظار وصول الجثمان.

وشهدت المقابر إقامة عزاء مصغر، للشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء من بعض أعضاء مجلس نقابة القراء.

ورحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، أمس الثلاثاء، بعد رحلة عطاء ثرية مع القرآن لأكثر من 60 عاما.

ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء في مصر، في 14 نوفمبر 1934 بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية..

وفاة محمد محمود الطبلاوي محمد محمود الطبلاوي مقابر عائلة الطبلاوي مجلس نقابة القراء

الخبر التالى:

"التعليم": هؤلاء يحصدون صفرًا في الفصل الدراسي الثاني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان