تجمع أقارب الشيخ الطبلاوي أمام المقابر انتظارا لوصول الجثمان
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كتب - محمود مصطفى:
تجمع قبل قليل، بعض أقارب الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء مصر والعالم الإسلامي أمام مقابر عائلة الطبلاوي بالأباجية بسيدي عمر، في انتظار وصول الجثمان.
وشهدت المقابر إقامة عزاء مصغر، للشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء من بعض أعضاء مجلس نقابة القراء.
ورحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، أمس الثلاثاء، بعد رحلة عطاء ثرية مع القرآن لأكثر من 60 عاما.
ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء في مصر، في 14 نوفمبر 1934 بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية..
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