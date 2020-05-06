بعد وصول الغواصة الألمانية.. قائد القوات البحرية: سنظل على العهد في حماية حدود مصر

كتب- محمد سامي:

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، في كلمته خلال الاحتفال بوصول الغواصة المصرية الجديدة، إلى قاعدة الإسكندرية، إن القوات البحرية سوف تظل على العهد دائمًا في حماية حدود وسواحل مصر ومصالحها الاقتصادية، موجهاً الشكر إلي القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية.

وأعلن المتحدث العسكري وصول الغواصة (S-43) من طراز (209/ 1400)، ألمانية الصنع، قادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا، بعد أن أبحرت لمسافة 7800 كم خلال 20 يومًا بطاقمها المصري إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، وتعد هذه الغواصة هي الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014؛ تعزيزًا لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية، ولتحقيق الأمن البحرى وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك طبقاً للبرنامج الزمني المحدد والذي يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين القوات البحرية المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

وقال بيان رسمي عن المتحدث العسكري إن الغواصة (S-43) تعد مع مثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية؛ مما سيسهم في رفع تصنيفها عالميًّا، وقد تم تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي، وفقًا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا؛ حيث تم تدشينها في مايو 2019.

وتعتبر الغواصة من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم؛ حيث لديها القدرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن، كما أنها تقوم بزراعة الألغام البحرية، واستهداف المواقع البرية الساحلية، ولها دور مهم في مرافقة وحماية حاملات الطائرات، وتستطيع الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، وتبلغ سرعتها تحت الماء 40 كيلومتر/ ساعة، وتغوص حتى عمق 500 متر تحت سطح الماء.

وتضم الغواصة ثماني أنابيب طوربيد ومخزنًا يسع أربعة عشر طوربيد مزودة بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وتمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية.

حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات البحرية وقادة لواء الغواصات السابقين وأعداد غفيرة من الجماهير من مواطني محافظة الإسكندرية​