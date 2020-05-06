أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

بالرقم القومي.. ننشر أرقام الجلوس لطلاب الثانوية الأزهرية بعد منعها بالمعاهد

11:25 ص الأربعاء 06 مايو 2020
بالرقم القومي.. ننشر أرقام الجلوس لطلاب الثانوية الأزهرية بعد منعها بالمعاهد

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:؛

قرر الأزهر الشريف، نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

وقال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، إنه سيتم دخول الطلاب على الموقع بالرقم القومي، وستتم تتم إتاحة الفرصة للطالب بطبع رقم جلوسه بكامل بياناته

ووجه وكيل الأزهر، بكتابة مواد رسوب الطالب المعيد على رقم الجلوس؛ لتطابق نفس المواد المطبوعة على كشوف المناداة وبطاقات التعارف المرسلة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية من الإدارة المركزية للامتحانات كما هي أيضًا نفسها في كناشات الأعوام السابقة.

وأوصى بتأجيل توزيع أرقام الجلوس الورقية المُرسلة من الإدارة المركزية للامتحانات؛ للعمل على عدم تزاحم الطلاب وتجمعهم في المعاهد، وحرصًا على سلامتهم وتنفيذًا للتباعد الاجتماعي الذي تنادي به أجهزة الدولة.

وأشار وكيل الأزهر، في تصريحات لمصراوي، أنه تم إنهاء الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية بجميع أنحاء الجمهورية التي تعقد 30 مايو المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وطمأن وكيل الأزهر، طلاب الشهادة الثانوية، وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان الامتحانات، حفاظاً على صحتهم، وتجنباً للإصابة بفيروس كورونا.

وأشار عباس إلى أنه سيتم تعقيم اللجان أولا أول عقب كل مادة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات، وتم إصدار التعليمات اللازمة للمناطق الأزهرية.

في الوقت قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم تعديل جدول امتحان القسم الأدبي وجدول العلوم الإسلامية وجدول البعوث الإسلامية، حيث يكون الامتحان مادة واحدة في اليوم، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب وخوفًا من تجمعهم واختلاطهم بين اللجنتين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

الرابط اضغط هنا

الأزهر الشريف طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان