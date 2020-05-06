نقابة القراء: أداء صلاة الجنازة على الشيخ الطبلاوي أمام المقابر بالبساتين ظهر اليوم

كتب - محمود مصطفى:

قال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة القراء، إن جنازة الشيخ محمد محمود الطبلاوي الطبلاوي ستكون قاصرة علي العائلة وقيادات معدودة من النقابة ممثلين عن بقية القرّاء على مستوي الجمهورية.

وأضاف الساعاتي في تصريحات له، أنه سيتم تشيع الجثمان والصلاة علي الفقيد من المقابر بالبساتين ظهرا، نظرا للظروف التي تمر بها الدولة وانتشار وباء كورونا ودعوة الدولة لعدم وجود تجمعات.

ودعا الساعاتي المقرئين للبقاء في بيوتهم والدعاء للفقيد الراحل بالرحمة، وأن يتخذوا من القراءن آيات ترحما على روحه الطاهرة.

وحول إقامة النقابة سرادق عزاء قال الساعاتي، إن النقابة وأسرة الشيخ الطبلاوي يلتزمون بالتعليمات، ولن يكون هناك سرادق عزاء، وسيقتصر العزاء علي تشييع الجثمان أمام المقبرة.

وناشدت نقابة القراء جميع المقرئين على مستوي الجمهورية بالالتزام بتعليمات الدولة فيما يتعلق بالجنائز ومنع التجمعات.

وتوفي مساء الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، عن عمر يناهز ال86 عاما، بعد صراع مع المرض.