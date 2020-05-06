بسبب تخفيضات وهمية.. استبعاد 160 منفذًا من "أهلا رمضان" ووضعهم بالقائمة السوداء

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إنه تم استبعاد 160 منفذًا من السلاسل التجارية المشاركة في منافذ "أهلا رمضان" لعدم التزامهم بتخفيضات الأسعار المعلن عنها.

وأضاف "حسام الدين" لمصراوي اليوم الأربعاء، أن هذه المنافذ تم وضعها ضمن القائمة السوداء لحرمانهم من المشاركة في أي معارض أو مبادرات تخص الوزارة.

وأِشار إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة تقوم بتكثيف الحملات على الاسواق للتأكد من جودة السلع المطروحة وتحرير محاضر للمخالفين، لافتًا الى أن عدد الفروع المشاركة ضمن تخفيضات منافذ "أهلا رمضان" بجميع المحافظات 1839 منفذًا وتم استبعاد منهم 160 فرعًا لعدم التزامهم بنسبه التخفيضات بجانب دخول منافذ جديدة ليصل عدد المنافذ التي شاركت في تخفيضات "أهلا رمضان" حتى الآن حوالي 1955 منفذًا.

وتابع: "مستمرين في تقديم تخفيضات على الأسعار تصل إلى 25 % حتى العاشر من مايو الجاري وفي حال رغبة أي منفذ مد فترة المعرض إخطار مديرية التموين التابع لها".