وزير النقل يُوجه بدعم شركات الطرق بأحدث المعدات والأجهزة

كتب- أسامة علي:

ترأس الفريق كامل الوزير وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 46، و الغير عادية رقم 47 للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.

وصدق الحضور، على الجمعية العامة العادية رقم 45 بتاريخ 3/11/2019 وعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمركز المالي والقوائم المالية والتصديق على المركز المالي للشركة خلال العام المالي المنتهي في 30/6/2019، وكذلك عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية وقائمة الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن المدة من 1/7/2018 إلى 30/6/2019، إضافة إلى عرض تقرير متابعة وتقيم الاداء عن العام المالي 2018/2019.

واستعرض اللواء عادل ترك، رئيس الشركة القابضة التحديات التي تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للنهوض بها والاستغلال الامثل للأراضي المملوكة للشركات التابعة في تطوير، وتحديث تلك الشركات، مشيرًا إلى أن وزير النقل قدم كل الدعم للنهوض بالشركات خلال الفترة الماضية.

وشدد وزير النقل، على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها في التوقيتات المحددة طبقًا للمواصفات القياسية مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة،

وأكد الوزير على ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين و الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة وخاصة معدات إعادة التدوير للرصف القديم (FDR).

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسة، بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف وخاصة في أعمال في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.