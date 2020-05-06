رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة: تسليم مدرسة تعليم ثانوى بمنطقة الـ800 فدان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، عن تسليم مبنى مدرسة تعليم ثانوي بقطاع ب بمنطقة الـ٨٠٠ فدان إلى هيئة الأبنية التعليمية، موضحًاً أن المدرسة بطاقة ٤٢ فصلاً وعلى مساحة ١٠ آلاف متر مسطح تحت مسمى "مدرسة الإمام محمد عبده" لتصبح ثاني مدرسة ثانوي جاهزة للموسم الدراسي الجديد، حيث تم تسليم مدرسة ثانوي بقطاع أ بذات المنطقة منذ شهرين.

وأشار "النجار"، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه سبق افتتاح مدرسة للتعليم الأساسي بقطاع "أ" العام الماضي، وجارٍ حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لـ5 مدارس أخرى (٣ مدارس تعليم أساسي – مدرستين تعليم ثانوي) بباقي قطاعات منطقة الـ٨٠٠ فدان (ب - ج - د)، ومن المقرر تشغيلها الموسم الدراسي المقبل، ليصل عدد المدارس بمنطقة الـ٨٠٠ فدان إلى ٨ مدارس.

وذكر النجار، أن منطقة الـ٨٠٠ فدان تعد واحدة من كبرى المناطق التي استوعبت عدداً كبيراً من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تجاوز عدد الوحدات الـ٤٢ ألف وحدة سكنية، وتشمل كافة الخدمات التعليمية والدينية والتجارية والصحية والرياضية.