حدث ليلاً| 120 دقيقة في مواجهة جحيم "البحر الأعظم".. وأصالة تزور الحجر

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بورصة كورونا في العالم العربي.. مصر في المركز الرابع ولبنان تُسجل إصابة واحدة

ثلاثة دول عربية لم تسجل أي إصابات بكورونا اليوم، هي موريتانيا وليبيا وسوريا، بينما سجلت لبنان حالة إصابة واحدة، وسجلت الأردن 6 حالات.

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"النار ارتفاع دورين".. اللقطات الأولى لحريق هائل بشارع البحر الأعظم

40 رجل إطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، يجابهون نيران حريق هائل اندلع في محل زيوت سيارات بشارع البحر الأعظم، والتي ارتفعت لأمتار مع تصاعد الأدخنة التي غطت سماء المنطقة.

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120 دقيقة في مواجهة جحيم "البحر الأعظم".. رجال الإطفاء يحاصرون النيران

بعد مرور ساعتين على اندلاع حريق هائل في محل زيوت سيارات ملحق به مغسلة بشارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة، حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران.

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وزيرة الهجرة: إعادة جميع المصريين العالقين في الخارج قبل العيد

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك رحلتين وصلتا القاهرة من الكويت.

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أصالة تزور الحجر الصحي بالقاهرة الجديدة.. وتوجه رسالة للأطباء والمرضى عبر "مصراوي"

زارت الفنانة أصالة نصري، مساء الثلاثاء، مقر الحجر الصحي الذي خصصته مؤسسة أهل مصر لمصابي فيروس كورونا المستجد، بالقاهرة الجديدة، وتشرف عليه وزارة الصحة والسكان.

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بالفيديو.. اللقطات الأولى لحريق البرج السكني بشبرا الخيمة

انتقل محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، ومدير الأمن اللواء جمال الرشيدي، إلى موقع حريق ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة، رافقتهما نجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بينما لا تزال أجهزة الحماية المدنية تكثف جهودها للسيطرة على الحريق.

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البيت الأبيض يبحث حل الفريق المسؤول عن التعامل مع كورونا

صرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، للصحفين بأن البيت الأبيض يبحث حل فريق المهام الرئاسي المسؤول عن التعامل مع فيروس كورونا.

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كورونا حول العالم.. عدد الإصابات المؤكدة يتخطى 3.5 مليون حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم كسر حاجز الـ 3.5 مليون حالة، بينما توفي أكثر من 243 ألف شخص بسبب المرض.

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حاكم نيويورك لترامب: استراتيجيتك للإنقاذ ستهزمنا جميعا

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، إن خطة الانقاذ التي وضعها الرئيس دونالد ترامب "ستؤدي لهزيمتنا جميعا"، في إشارة لرفض الجمهوريين إنقاذ الولايات التي تعاني ضائقة مالية، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

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السعودية تعلن السماح لجميع الجنسيات السفر إلى بلدانهم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الثلاثاء، عن إتاحة التسجيل وبشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة" التي أطلقتها مؤخرًا، وذلك لمن يرغب من المقيمين حاملي تأشيرة "الخروج والعودة، والنهائي، وتأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها، والتأشيرة السياحية" من السفر جواً لبلدانهم، وذلك عبر تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً.

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