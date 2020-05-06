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مناشدة وإعلان.. نقابة القراء توضح تفاصيل جنازة الشيخ الطبلاوي

02:45 ص الأربعاء 06 مايو 2020
مناشدة وإعلان.. نقابة القراء توضح تفاصيل جنازة الشيخ الطبلاوي

الشيخ الطبلاوي

كتب - محمود مصطفى:

ناشدت نقابة القراء جميع المقرئين على مستوى الجمهورية الالتزام بتعليمات الدولة فيما يتعلق بالجنائز ومنع التجمعات.

وقال محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي للنقابة، إن جنازة الشيخ الطبلاوي ستكون قاصرة على العائلة وقيادات معدودة من النقابة ممثلة عن بقية القرّاء على مستوي الجمهورية وتشيع الجثمان والصلاة علي الفقيد من المقابر ظهرًا، نظرًا للظروف التي تمر بها الدولة وانتشار وباء كورونا ودعوة الدولة لعدم وجود تجمعات.

ودعا الساعاتي المقرئين للبقاء في بيوتهم والدعاء للفقيد الراحل بالرحمة، وأن يتخذوا من القرآن آيات ترحم على روحه الطاهرة.

وحول إقامة النقابة سرادق عزاء قال الساعاتي، إن النقابة وأسرة الشيخ الطبلاوي ملتزمين بالتعليمات، ولن يكون هناك سرادق عزاء، وسيقتصر العزاء علي تشييع الجثمان أمام المقبرة.

وتوفي الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، مساء الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا.​

نقابة القراء الشيخ الطبلاوي تشيع جثمان

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