أصالة تزور الحجر الصحي بالقاهرة الجديدة.. وتوجه رسالة للأطباء والمرضى عبر "مصراوي"
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كتب - أحمد جمعة:
تصوير - نادر نبيل:
زارت الفنانة أصالة نصري، مساء الثلاثاء، مقر الحجر الصحي الذي خصصته مؤسسة أهل مصر لمصابي فيروس كورونا المستجد، بالقاهرة الجديدة، وتشرف عليه وزارة الصحة والسكان.
وحرصت أصالة على تحية الأطقم الطبية والعاملين بالحجر الصحي، كما أهدتهم شهادات؛ تقديرًا لدورهم خلال الفترة الماضية في رعاية المصابين.
وقالت أصالة في تصريحات خاصة لمصراوي من داخل مقر الحجر الصحي، إنها تشعر بالفخر للوقوف بجانب الأطقم الطبية، مضيفة أن هذه الأزمة أو المحنة أظهرت أن هناك الكثير من الناس أصحاب مواقف إنسانية كبيرة.
وأوضحت أن دور الأطباء وباقي الأطقم الطبية يرتقي إلى درجة الشهادة خلال تأدية مهمته في خدمة المرضى، خاصة إذا أصيب أثناء عمله بالفيروس، متابعة: "يغامروا إلى النهاية، وأقل حقوقهم أن نقدر هذا المجهود الكبير، وهذا عطاء إنساني لا محدود من كل الأطقم الطبية".
وبالنسبة للمرضى، قالت أصالة: "هذه أول مرة أشوف أشخاص مصابين بالفيروس، ولا أعرف ما هي درجة الألم التي يعيشها أي إنسان أو خطورته، وجئت إلى هنا لكي أراهم".
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