أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

نقيب الأشراف ينعى الشيخ الطبلاوي: علامة بارزة في تاريخ التلاوة

12:11 ص الأربعاء 06 مايو 2020
نقيب الأشراف ينعى الشيخ الطبلاوي: علامة بارزة في تاريخ التلاوة

السيد محمود الشريف

كتب - محمود مصطفى:

نعى السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء جمهورية مصر العربية، الذي وافته المنية، مساء الثلاثاء.

وقال نقيب الأشراف، إن الشيخ الطبلاوي يعد علامة بارزة في تاريخ التلاوة، وأحد أهم قراء القرآن في مصر والعالم أجمع، وسيظل صوته مقصدا للتدبر في آيات الذكر الحكيم على مر العصور.

وأكد نقيب الأشراف، أن الشيخ الطبلاوي أثرى المكتبة القرآنية بتلاوات تقشعر لها الأبدان، تجعل سامعيها في خشوع وتدبر، بسبب عذوبة صوته، وجمال أدائه، ما جعله سفيرا للقرآن في العديد من دول العالم.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يتغمد الشيخ محمد محمود الطبلاوي، بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، ويجعل ما تركه من إرث في مكتبة القرآن الكريم، في ميزان حسناته، وشفيعا له يوم القيامة.

وتوفي مساء الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء جمهورية مصر العربية، عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.

اقرأ أيضا:

وفاة القاريء محمد محمود الطبلاوي عن عمر يناهز الـ86 عاما

محمود الشريف مجلس النواب محمد محمود الطبلاوي نقابة الأشراف

الخبر التالى:

البرلمان الأفريقي يشيد بالمساعدات المصرية للسودان لمواجهة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان