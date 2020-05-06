نقيب الأشراف ينعى الشيخ الطبلاوي: علامة بارزة في تاريخ التلاوة

كتب - محمود مصطفى:

نعى السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء جمهورية مصر العربية، الذي وافته المنية، مساء الثلاثاء.

وقال نقيب الأشراف، إن الشيخ الطبلاوي يعد علامة بارزة في تاريخ التلاوة، وأحد أهم قراء القرآن في مصر والعالم أجمع، وسيظل صوته مقصدا للتدبر في آيات الذكر الحكيم على مر العصور.

وأكد نقيب الأشراف، أن الشيخ الطبلاوي أثرى المكتبة القرآنية بتلاوات تقشعر لها الأبدان، تجعل سامعيها في خشوع وتدبر، بسبب عذوبة صوته، وجمال أدائه، ما جعله سفيرا للقرآن في العديد من دول العالم.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يتغمد الشيخ محمد محمود الطبلاوي، بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، ويجعل ما تركه من إرث في مكتبة القرآن الكريم، في ميزان حسناته، وشفيعا له يوم القيامة.

وتوفي مساء الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء جمهورية مصر العربية، عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.

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