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وكيل نقل النواب: فرض رسوم جديدة على الخدمات يدعم خطط التنمية بالدولة

12:00 ص الأربعاء 06 مايو 2020
وكيل نقل النواب: فرض رسوم جديدة على الخدمات يدعم خطط التنمية بالدولة

محمد عبد الله زين الدين

كتب - أحمد علي:

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو، وكيل لجنة النقل، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وزيادة بعض الرسوم واستحداث وفرض رسوم جديدة، مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، مؤكدا أنها تساعد في زيادة موارد الدولة المالية، وذلك في ظل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي خاصة في ظل أزمة كورونا ورصد مليارات الجنيهات للأزمة.

وأوضح زين الدين في بيان له، الثلاثاء، أهمية القرار في ظل خطط التنمية المستدامة التي تقوم بها مصر، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته مصر منذ سنوات، والذي يركز على تعزيز وتعظيم الموارد والحد من الإنفاق في الأوجه غير الأساسية.

وأضاف أن فرض الرسوم على بعض السلع يحد من الاستيراد ويشجع على تصنيع تلك المنتجات في مصر، ويساعد على عدم خروج العملة الصعبة، وكذلك الرسوم على عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية التي تصل لملايين الجنيهات، تعد خطوة جيدة للاستفادة من النشاط الرياضي في مصر، بشكل يعود على الفئات الأكثر احتياجا ويساعد في التنمية.

محمد عبد الله زين الدين لجنة النقل فيروس كورونا الشركات الرياضية اللاعبين الرياضيين أجهزة المحمول

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