وكيل لجنة القوى العاملة تطالب بإجراءات استثنائية لمنع التجمعات في عيد الفطر

كتبت - ميرا ابراهيم:

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة بشأن وضع إجراءات استثنائية لضبط الأمر خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت وكيلة القوى العاملة، في بيان لها، الثلاثاء، أن عدم التزام المواطنين بالحظر، وإجراءات تطبيق التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان، تسبب في زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير، وتخطينا حاجز الـ300 إصابة يوميا.

واستطردت:" التكدس لا زال موجودا خاصة في الخدمات التي عادت للعمل مثل الشهر العقاري والخدمات الأخرى الأساسية، كوسائل النقل وخاصة مرفق المترو والسكك الحديدية، بجانب أنه متوقع ازدحام في الفنادق مع عودة السياحة الداخلية".

وأكملت:"يفصلنا عن عيد الفطر المبارك، أيام قليلة، وإذا تم التحميل على نفس الإجراءات الحالية، فإن الوضع سيكون كارثيا للغاية، وقد تخرج الأمور عن السيطرة تمام، خاصة مع طقوس الشعب المصري الإجتماعية للغاية في هذا اليوم".

وتابعت:" لا يجب أن تكون الإجراءات الاستثنائية محددة ليوم العيد فقط، ولكن على الأقل فترة عشرة أيام كاملة يكون يوم العيد هو منتصفها، حتى نمنع التجمعات والزحام المتوقع في الأيام التي تسبقه وتليه".

وطالبت وكيلة القوى العاملة بتطوير آليات الحكومة في إلزام المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، خاصة مع زيادة عدد الإصابات بالفيروس في مصر في الآونة الأخيرة".