كانوا بيتعبونى .. وزير المالية يعلق على إعداد موازنة وزارة الصحة

كتب - أحمد علي:

علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على مطالب النائبة سيلفيا نبيل، بضبط موازنة وزارة الصحة، بوجود أرقام حول بعض الأمراض غير مبررة، منها تخصيص 110 مليون جنيه لمواجهة مرض البلهارسيا قائلا :" وزارة الصحة كانوا بيتعبونى وكنت بأناقش معهم الموازنة رقم رقم ".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

وقال الوزير:" فيما يتعلق بوجود عدد من الإدارات المختلفة المدرجة ضمن موازنة الصحة، نؤيد نظرية النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة، بأن نقلل الإنفاق إلى 20%، وأن نستغل التكنولوجيا في إعادة هيكلة تلك القطاعات".