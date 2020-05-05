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"حفظ القرآن كاملا في 6 سنوات".. 10 معلومات عن الشيخ الطبلاوي

10:55 م الثلاثاء 05 مايو 2020
"حفظ القرآن كاملا في 6 سنوات".. 10 معلومات عن الشيخ الطبلاوي

القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوى

كتب- محمد عبدالناصر:

توفي مساء الثلاثاء، القاريء محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.

ويعد الطبلاوي، أحد رواد المدرسة المصرية فى قراءة القرآن، وحفر لنفسة طريق خاص وأسلوب متميز في تلاوة القرآن.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن الشيخ الطبلاوي:

- ولد في 14 نوفمبر عام 1934، فى ميت عقبة بمحافظة الجيزة.

- عرف الطريق للقرآن، وهو في عمر الرابعة، وأتم حفظ القرآن في العاشرة.

- عمل بعدها مقرئًا يحي ليالي بعض المناسبات الدينية والاجتماعية.

- حفظ كتاب الله في 6 سنوات فقط، أي وهو في العاشرة من عمره.

- خلال هذه الفترة أتقن قراءة القرآن وأبهر المستمعين بحلاوة صوته، الأمر الذي ترتب عليه دعوة المقربين له لعقد حلقات من التلاوة.

- في الخامسة عشرة من عمره، عرف الطبلاوى بإنه قارئ محترف للقرآن، حيث كان يتلقى الدعوات تلوى الآخرى لإحياء الليالى الدينية.

ـ التحق الشيخ الطبلاوي بالإذاعة، ليكون قارئًا معتمدًا، وحدث ذلك في المحاولة العاشرة، حيث تقدم 9 مرات قبل ذلك ولم يوفق في اختبارات الإذاعة.

- سجل القرآن كاملا، مجودا ومرتلا، كما اشتهر بقراءة قرآن الجمعة.

- عندما أتم الطبلاوي عامه الـ84، قرر اعتزال القراءة بعد عشرات السنين قضاها في خدمة القرآن.

- تفرغ بعد ذلك للعمل النقابي، من خلال توليه منصب نقيب المقرئين.

الشيخ الطبلاوي حفظ القرآن محافظة الجيزة المناسبات الدينية

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